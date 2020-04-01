Temel ihtiyaç desteği şartları nelerdir, nasıl başvurulur? Halkbank, Ziraat ve Vakıfbank 6 ay ödemesiz krediyi kimler alabilir?

Corona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak için çeşitli önlemler alınıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 6 ayı ödemesiz kredi uygulamasını vatandaşlar ile paylaştı. Açıklama sonrasında temel ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylar gündeme geldi. Peki temel ihtiyaç desteği kimler alabilir, başvuru şartları nedir?

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

6 ay ödemesiz kredi başvurusu 1 Nisan 2020 tarihinde başlıyor.

ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ

Kredi Tutarı: 10.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :376 TL

Kredi Tutarı: 7.500

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :282 TL

Kredi Tutarı: 5.000

Toplam Vade:36 AY

Ödemesiz Dönem: 6 ay

Taksit Tutarı(Sonraki 30 ay boyunca) :188 TL

TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, aylık hane halkı geliri 5.000 TL altında olan bireysel müşterilerine kredi imkanı sunuyor.

"Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, bir ortak açıklama yaptı:

“Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz 10.000,-TL’ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli, Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir. Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank’tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Başvurular 01 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir."