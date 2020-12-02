‘Tercih’ imkânı olacak

Aşı ücretsiz olacak ancak süreç içinde vatandaş ücret karşılığı istediği aşıyı alma imkanına da kavuşacak. Dünyada ruhsat alan güvenilir aşıları Türkiye’ye getirmeye devam edecek Bakanlık, üst fiyat limiti koyarak bu aşıların eczanelerden satışına da imkan tanıyacak. Böylece süreç içinde ücretsiz aşı için öncelik sırasını beklemek istemeyen ya da devletin ücretsiz aşısı yerine bir başka aşıyı olmak isteyen vatandaş, tercih ettiği aşıyı eczanelerden satın alabilecek.



Önümüzdeki günlerde ilk etapta 20 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda ocakta 20, şubatta 10 milyon olmak üzere 50 milyon doz aşının toplamda 25 milyon kişiye iki doz halinde ücretsiz yapılması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre, bu süreçte, Sağlık Bakanlığı güvenilirliğinden ve etkinliğinden emin olduğu diğer firmalara ait aşıları da Türkiye’ye getirmeye devam edecek.

Bu amaçla dünyada ruhsat almış diğer aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ruhsat süreci hızlandırılacak ve fiyatına üst limit konularak eczanelerden satışı yapılabilecek. Ruhsat alan aşı sayısı ve Türkiye’ye getirilme miktarına bağlı olarak da zaman içinde vatandaş tercihine göre, bu aşıları da eczanelerden alarak kendisine ve yakınlarına yaptırabilecek. Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın Pfizer’in aşılarıyla ilgili de görüşmeleri sürüyor. İlk etapta 1 milyon doz, 2021 içerisinde de 25 milyon doz aşının temini konusunda görüşmeler yürütülüyor.



