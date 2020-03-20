20.03.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul
Tesadüfün böylesi! M/V CORONA karantinada
Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina altına alınan ilk ticari gemi “M/V Corona” oldu. Güney Afrika’nın Cape Town limanında tutulan gemide üç gün önce bir mürettebatta Kovid- 19 virüsü belirtileri görüldü.
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul
13 Mart’ta limandan ayrılarak Atlas Okyanusu’na doğru yola çıkan 187 metre uzunluğunda 32 metre genişliğindeki 50 bin tonluk gemideki mürettebattan biri üç gün sonra rahatsızlandı. Geminin kaptanı, mürettebatı Güney Afrika Denizcilik Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne (MRCC) bildirdi.Yetkililerin incelediği mürettebatta virüsün etkileri gözlemledi. Hemen karantinaya alınan mürettebatın 9 Mart tarihinde İstanbul’dan yaptığı aktarmalı uçuş ile Cape Town’a gittiği ve gemiye katıldığı öğrenildi.Milliyeti belirtilmeyen mürettebatla İstanbul’dan geldiği belirlenen diğer mürettebat da güvenlik gerekçesiyle hastaneye sevk edildi. Yunan armatör Nomikos’un sahibi olduğu Marshall Adaları bayraklı konteyner gemisi bir süre gözlem altında tutulacak.