Testereyle 1 milyon liralık hırsızlık!

İlk olay 22 Kasım’da gerçekleşti. 1’i amir konumunda 3 telekomünikasyon şirketi taşeron işçisi şirketin bakır kablolarının bir kısmını çaldı.

23 Kasım’da 2 artarak 5 kişiyle yeniden kablo çaldılar. Üzerlerindeki işçi kıyafetleri nedeniyle kimse onlardan şüphelenmedi. Yola duba koyup trafiği kestiler. Telekomünikasyon şirketi kabloların yokluğunu fark edince şikayetçi oldu. 5 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

850 BİN LİRA ZARAR

CNN TÜRK'ün ulaştığı detaylara göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca işçiler hakkında hazırlanan iddianamede telekomünikasyon şirketi yetkilisi 850 bin lira değerinde maddi kayıpları olduğunu belirterek şikayetçi oldu. İddianameye göre şüphelilerden amir olan S.G., kabloların boşta olduğunu ve kullanılmadığını biliyordu. Yanında çalışanları bunlar kullanılmıyor diyerek kabloları toplattı. S.G.’nin ifadesine göre kullanılmıyor gerekçesiyle almışlardı. 22 Kasımda amir S.G., kardeşi O.G., ve S.H. 3’ü birlikte kabloları çalmalarına rağmen H.Ç. ve M.K.’nın da onlarla beraber olduklarını söylediler.

Bu sebeple 3 şüphelinin iftira suçundan 1 yıldan 4 yıla, “Zincirleme şekilde kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 5 yıl 7,5 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Diğer 2 şüpheli H.Ç. M.K. hakkında ise “Zincirleme şekilde kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 5 yıl 7,5 aydan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianame 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul etti. 5 tutuklu sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.