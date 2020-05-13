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13.05.2020 - 11:24 | | DHA

Testi pozitif çıkan berbere maske veren başkanın test sonucu çıktı!

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde corona virüs testi pozitif çıkan berber A.T.'ye yüz siperliği verirken temas ettiği belirlenen Belde Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'ün, yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.

Testi pozitif çıkan berbere maske veren başkanın test sonucu çıktı!

İçişleri Bakanlığı kararıyla 11 Mayıs tarihinde açılmasına karar verilen berber, kuaför ve güzellik salonları için Burdur Valisi Hasan Şıldak ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent genelinde berber ve kuaförlere 10 Mayıs'ta Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan berber ve kuaförler açıldı. Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berber A.T. ise test sonucu gelmeden iş yerini açtı. Kocaaliler Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül ile birlikte, aynı gün berber, bakkal ve esnafa siperlik ve maske dağıttı. Başkan Gökce, A.T.'ye de siperlik verdi.

Testi pozitif çıkan berbere maske veren başkanın test sonucu çıktı

Gün içerisinde test sonucu pozitif çıkan berber A.T. karantinaya alındı. A.T. ile temasta bulunan, aralarında Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'ün de bulunduğu yaklaşık 150 kişiye corona virüs testi yapılması kararlaştırıldı. Valilik kararıyla karantinaya alınan belde, giriş çıkışlara kapatıldı.

Beldede ekiplerin filyasyon çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'e yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı ifade edildi.

 

Yıkım ekipleri Yılmaz Özdil'in kaçak eklentilerle büyüttüğü Bodrum'daki villasındaMuğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan ve bugün için yıkım kararı verilen villada, aile tarafından bugün de herhangi bir yıkım işlemi yapılmadı. Verilen sürenin dolması üzerine Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bu sabah yıkım çalışmalarına başlamak üzere villaya geldi.
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