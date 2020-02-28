28.02.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet
TGHV’den Hasan Ali Yücel anması
Türkiye Gençlik Hizmet Vakfı (TGHV), eski Milli Eğitim bakanlarından Hasan Ali Yücel’i ölümünün 59’uncu yılında bir anma etkinliği gerçekleştirecek.
Tören, 29 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 17.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nin B Salonu’nda yapılacak. Açılış konuşmasını TGHV Başkanı Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu’nun yapacağı anmada, Prof. Dr. Coşkun Özdemir de, Hasan Ali Yücel’e dair bir konuşma yapacak. Konuşmaların ardından, yönetmenliğini Tarık Akan’ın, seslendirmesini ise Rutkay Aziz’in yaptığı, ‘Köy Enstitüleri Bir Meçhul Öğretmen’ adlı belgesel gösterilecek.
Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu