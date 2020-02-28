TGHV’den Hasan Ali Yücel anması

Tören, 29 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 17.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nin B Salonu’nda yapılacak. Açılış konuşmasını TGHV Başkanı Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu’nun yapacağı anmada, Prof. Dr. Coşkun Özdemir de, Hasan Ali Yücel’e dair bir konuşma yapacak. Konuşmaların ardından, yönetmenliğini Tarık Akan’ın, seslendirmesini ise Rutkay Aziz’in yaptığı, ‘Köy Enstitüleri Bir Meçhul Öğretmen’ adlı belgesel gösterilecek.