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28.02.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

TGHV’den Hasan Ali Yücel anması

Türkiye Gençlik Hizmet Vakfı (TGHV), eski Milli Eğitim bakanlarından Hasan Ali Yücel’i ölümünün 59’uncu yılında bir anma etkinliği gerçekleştirecek.

TGHV’den Hasan Ali Yücel anması

Tören, 29 Şubat Cumartesi günü (yarın) saat 17.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nin B Salonu’nda yapılacak. Açılış konuşmasını TGHV Başkanı Prof. Dr. Güngör Şatıroğlu’nun yapacağı anmada, Prof. Dr. Coşkun Özdemir de, Hasan Ali Yücel’e dair bir konuşma yapacak. Konuşmaların ardından, yönetmenliğini Tarık Akan’ın, seslendirmesini ise Rutkay Aziz’in yaptığı, ‘Köy Enstitüleri Bir Meçhul Öğretmen’ adlı belgesel gösterilecek.

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