MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
ABONE OL
29.01.2020 - 15:13 | | DHA

TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın otomobille çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, 3'ü ağır, 4 kişi yaralandı.

TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Söke- Milas karayolunda meydana geldi. Aydın'dan Didim yönüne giden Selahattin Gerçek, yönetimindeki 35 AU 8245 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü kaybetti. Refüje çarpan TIR, karşı şeride geçerek Ahmet Anıl Şahin yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Kıvanç Someran ve ABD uyruklu Karya Wilson, bu sırada karayolunda çalışma yapan işçi Hasan Aşıcı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Karya Wilson, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Anıl Şahin, Kıvanç Someran ve işçi Hasan Aşıcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Başakşehir'de bir kişi tartıştığı iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Corona virüsü kaçışı!

Corona virüsü kaçışı!

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

Sıradaki Haber