23.11.2020 - 17:32 | | DHA
Tırnakçılık şüphelisi 6 kadına gözaltı!
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Kuyumcular Çarşısı'nda tırnakçılık yönetimiyle esnafı dolandırmaya çalışan 6 kadın, polis ekiplerince yakalandı. 6 şüpheli, yanlarındaki 3 çocuk ile birlikte emniyete götürülürken, basın mensuplarına tepki gösterdi.
Olay, İnegöl ilçesi, Cuma Mahallesi, Elektrik Sokak'ta bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. 6 kadın, yanlarındaki 3 çocuk ile birlikte kuyumculara girerek tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık girişiminde bulundu. Durumu fark eden esnaf, olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, çarşı esnafının şikayeti üzerine, 6 kadın ve yanlarındaki 3 çocuğu gözaltına alarak emniyete götürdü.
Gözaltına alınırken polise direnip zorluk çıkaran 6 kadın şüpheli, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Kameraya neden çekiyorsun?" diyerek, tepki gösterdi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.