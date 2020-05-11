TOKİ kura çekilişi canlı izle! TOKİ Antalya ve Isparta kura sonuçları...

TOKİ kura çekilişi gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor.Antalya-Alanya için 11 Mayıs TOKİ kura çekilişi saat 10.00'da başladı. Bugün Isparta için de kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki TOKİ kura canlı yayını nasıl izlenir, sonuçlar açıklandı mı?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ SAAT KAÇTA?

Antalya’da için kura çekimi saat 10:00’da başlayacak.

Isparta için kura çekimi saat 14:00’de başlayacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?

Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ANTALYA VE ISPARTA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları belli olunca aşağıdaki linkte yer alacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI BİLGİLENDİRME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!