TOKİ kura sonuçları: Adana Sarıçam (Akkuyu-Buruk) kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura çekiliş devam ediyor. Bugün Adana'daki Sarıçam ilçesinde Akkuyu ve Buruk projeleri için kura çekildi. Binlerce kişi heyeanlı ve sonuçları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu nedenle sürekli olarak 'Adana Sarıçam (Akkuyu-Buruk) kura sonuçları açıklandı mı?' sorusu soruluyor.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Adana kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. Adana Sarıçam (Akkuyu-Buruk) projelerinin kura sonuçlarının yarın sabah belli olması bekleniyor. Sonuçları açıklandığında aşağıdaki siteden öğrenebilirsiniz.

ADANA SARIÇAM AKKUYU 800 KONUT PROJESİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA SARIÇAM BURUK MAHALLESİ 800 KONUT PROJESİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ