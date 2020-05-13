13.05.2020 - 14:04 |
TOKİ kura sonuçları: Adana Sarıçam (Akkuyu-Buruk) kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ kura çekiliş için bugün adres Adana'da... Sarıçam ilçesindeki Akkuyu ve Buruk projeleri için kuraç çekiliş gerçekleşti. Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşlar kurayı heyecanla beklerken 'Adana Sarıçam (Akkuyu-Buruk) kura sonuçları açıklandı mı?' sorusu sıklıkla soruluyor.
TOKİ kura çekiliş devam ediyor. Bugün Adana'daki Sarıçam ilçesinde Akkuyu ve Buruk projeleri için kura çekildi. Binlerce kişi heyeanlı ve sonuçları büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu nedenle sürekli olarak 'Adana Sarıçam (Akkuyu-Buruk) kura sonuçları açıklandı mı?' sorusu soruluyor.
TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Adana kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. Adana Sarıçam (Akkuyu-Buruk) projelerinin kura sonuçlarının yarın sabah belli olması bekleniyor. Sonuçları açıklandığında aşağıdaki siteden öğrenebilirsiniz.
ADANA SARIÇAM AKKUYU 800 KONUT PROJESİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ADANA SARIÇAM BURUK MAHALLESİ 800 KONUT PROJESİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te kuyumcu soygunu! Hırsız altın bulamayınca altınların asıldığı halkaları çaldıİstanbul Fatih'te camını kırdığı kuyumcuya girerek altın asmada kullanılan 15 adet sarı renkli halka çalan hırsızın kuyumcuya giriş anı ve çekmeceleri karıştırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, 12 Mayıs saat 05.30 sıralarında gelen hırsızlık ihbarı üzerine Mimar Kemalettin Mahallesi'ne gitti.