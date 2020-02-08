TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2020 TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu?

TOKİ kuraları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Ocak tarihinde TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde başvuruların sona ermesinin ardından vatandaşlar kuraların çekileceği tarihi merak içerisinde araştırmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kura tarihi olarak Şubat ayı işaret edilmişti. Peki TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı net tarihi duyurdu mu?

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURU SAYISI AÇIKLANDI

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2 1 ve 3 1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT POJESİNDE KURALAR ŞUBAT AYINDA ÇEKİLECEK!

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.