Topkapı Sarayı'daki restorasyon hatası iddialarına Milli Saraylar İdaresi'nden açıklama

Topkapı Sarayı Valide Sultan Taşlığı'na bakan bekleme odalarından birinde, 1700'lü yılların başında yapılan bir resme restorasyon çalışmaları sırasında zarar verildi. Yüklenici firma hakkında 2014 yılında soruşturma başlatıldı ve 2016 yılında sonuçlanan davanın ardından, firmaya idari para cezası verildi. Topkapı Sarayı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Milli Saraylar İdaresi'ne devrinden 6 yıl önce yaşanan bu olay basında, Milli Saraylar İdaresi sorumlu tutularak yer aldı. Milli Saraylar İdaresi ise, konuyla ilgili Topkapı Sarayı'nda bir açıklama yaparak, “restorasyon rezaleti" iddialarına yanıt verdi. Habere konu olan resimdeki hatanın yıllar önce düzeltildiğini ifade eden Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, çinilerde deliklerin oluştuğu iddialarının ise asılsız olduğunu kaydetti.

“RESTORASYON TOPKAPI SARAYI'NIN MİLLİ SARAYLAR İDARESİ'NE DEVRİNDEN 6 YIL ÖNCE YAPILDI"

Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, şunları söyledi: "İçinde bulunduğumuz Topkapı Sarayı, 6 Eylül 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilmiştir. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı adının asılsız ve alakasız şekilde anılmasından duyulan rahatsızlık üzerine bu açıklamanın yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Söz konusu haberde bahsedilen restorasyon, Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar İdaresine devrinden 6 yıl önce başlamış, işleyişte tespit edilen aksaklıklar üzerine, yüklenici firma hakkında 2016 yılında idari ve adli soruşturma açılmıştır. Soruşturma ile birlikte firmaya işten el çektirilmiştir. Konuyla ilgili o yıl, Topkapı Sarayı'nın bağlı olduğu Kültür Bakanlığı'nın ilgili birimleri firmaya dava açmış ve hukuki süreç başlamıştır. Habere konu restorasyon faaliyeti ve hukuki süreç ile ilgil Milli Saraylar idaresinin uzaktan, yakından ilgisi yoktur. Öne sürülen suçun işlendiği tarih ve mahkeme sürecinin hiçbir aşamasında Milli Sarayların bir dahli olmamıştır."

"ÇİNİLERDE HİÇBİR DELİK YOK"

Haberde deliklerin oluştuğu iddia edilen çinilerle ilgili ise Çapoğlu, “Çinilerde hiçbir delik yok. Geriye dönük belgeleri incelediğimizde, tespit tutanakları var. Bir takım eksikler tespit edilmiş ama o tutanağa baktığımızda, herhangi bir delikten, çatlaktan bahsedilmiyor. Sadece duvarda yaklaşık 1 metre yüksekliğinde ve 4,5 metre uzunluğunda bir resim var. Alçı zemin üzerine yapılmış. Orada zamanındaki restorasyon sorumluları, resmin restorasyona alınması kararını veriyorlar ve bir yüklenici bu işi sürdürüyor. Bu süreçte o resim her türlü önlem alınarak yere indiriliyor ve üzerinde koruma önlemleri yapılıyor. O süreçte yüklenici firmanın bir elemanı gereksiz bir müdahalede bulunuyor ve bu tespit ediliyor. Dolayısıyla firma adına soruşturma açılıyor, bunun gereği olarak da bu kayıt altına alınan bilgiler, 4. Bölge Koruma Kurulu ve Kültür Bakanlığı'na bildiriliyor. Bu sürecin bir parçası olarak da hukuki süreç başlatılıyor ve gerekli müdahaleler, tespit edilen eksiklikler, bilirkişi heyetinin kontrolünde gerekli restorasyon işlemleri yapılıyor. Ve bunun maliyeti de yüklenici firmadan tahsil ediliyor. Bildiğimiz kadarıyla da mahkeme, herhangi bir olumsuzluk olmadığı için beraat kararı veriyor. Ama tüm bu süreçler, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın sorumluluğuna geçmeden önce tamamlanmış oluyor. Bildiğim kadarıyla para cezası ise sadece restorasyon sürecinde oluşan maliyet, 87 bin lira artı KDV" ifadelerini kullandı.