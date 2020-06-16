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16.06.2020 - 13:00 | | İHA

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, “Sende mi brütüs” notuyla paylaştı!

Trabzon’da polis ekipleri abart egzoz takan sürücülere göz açtırmıyor. Uygulamada durdurulan bir kamyonette tespit edilen abart egzoz yok artık dedirtti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ise bu görüntüleri, “Sende mi brütüs” notuyla paylaştı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, “Sende mi brütüs” notuyla paylaştı!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çıkardıkları gürültüyle herkesi rahatsız eden abart egzozlu araçlar ve şahıslar üzerindeki uygulamalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine de abart egzoz kullanan sürücüleri takibe alan polis ekipleri durdurulan araçlarda yaptıkları incelemede gürültü çıkaran egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücüleri ceza kesiyor. Son aylarda yapılan uygulamalar kapsamında yaklaşık 350 araç sürücüsüne bin 516 TL’den başlayan para cezaları kesilirken, bazı araçlar ise trafikten men ediliyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, “Sende mi brütüs” notuyla paylaştı

Şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda özellikle abart egzoz kullanan sürücülere göz açtırmayan polis ekipleri durdurdukları bir kamyonete abart egzoz takıldığını fark etti. Çevreyi rahatsız eden abart egzoz sürücüsüne ceza kesilirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü o görüntüleri “Sende mi brütüs” notuyla paylaştı. Yük taşımak için kullanılan kamyonete takılan abart egzoz ‘yok artık’ dedirtirken, yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini, vatandaşları rahatsız edecek, trafiği tehlikeye sokacak ve eksik belgeli hiçbir araca izin verilmeyeceğini belirttiler.

 

 

Sevecekmiş gibi yanına çağırdığı köpeği çaldıMuğla’nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahallesinde sahibinin evde bulamadığı sevimli köpeğin kendisini kandıran bir kişi tarafından çalındığı ortaya çıktı. Kendisine yoldaş olan köpeğinin çalınması nedeniyle zor günler yaşadığını belirten 61 yaşındaki Ummuhan Değerli, köpeğinin çalınma anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını jandarmaya teslim ederek köpeğinin bulunmasını istedi.
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