MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü!
ABONE OL
17.11.2020 - 10:44 | | DHA

Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü!

İstanbul Sultangazi'de durakta tramvay bekleyen 50 yaşındaki Mehmet Özcan Duyğun kalp krizi geçirdi. Duraktaki başka bir vatandaşın kalp masajı yaptığı Duyğun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tramvay beklerken kalp krizi geçiren kişi öldü!

Olay, Cebeci Mahallesi Cebeci tramvay durağında dün meydana geldi. Durakta tramvayın gelmesini bekleyen Mehmet Özcan Duyğun(50), kalp krizi geçirdi. Onu görenler hemen 112 Acil Servise haber verdi. Duraktan bekleyen bir vatandaş sağlık görevlileri gelene kadar, yaşlı adama kalp masajı yaptı.

O anlar ise amatör kameralara yansıdı. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları Duyğun'u ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Duyğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

 

Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular: 'Size ölüm'HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, terör örgütü PKK mensupları tarafından ölümle tehdit edildi. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan Biçer ailesinin kaldıkları evin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Spor salonları kapanacak mı? Tiyatrolar kapandı mı?

Spor salonları kapanacak mı? Tiyatrolar kapandı mı?

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

SGK ödüyor, 5 yıl içinde geri alabilirsiniz! 7 bin 325 lira...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Son dakika... İstanbul'da iğrenç olay! Merdivenlere idrarını yapan kurye kamerada...

Son dakika... İstanbul'da iğrenç olay! Merdivenlere idrarını yapan kurye kamerada...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet