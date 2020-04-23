Troll Nedir? Troll Yapmak Ve Trollemek Ne Demektir?

Troll kelimesi İngilizce sürükleme kelimesinden alıntıdır. Bu sebeple dilimize İngilizceden geçmiştir. Dilimizde ise alaycılık, mizahi üslup anlamlarında kullanılmaktadır.

Troll Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Troll kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı bulunmamaktadır. Fakat bazı kaynaklar troll kelimesinin anlamını açıklamışlardır. Sosyal medya hesaplarında kişilerin gerçek olmayan hesapları troll hesap olarak adlandırılmaktadır. Troll kelimesi aynı zamanda İskandinav çocuk hikayelerinde de geçmektedir. Hikayelerdeki troller olağanüstü, canavar görünümlü manalarına gelmektedir.

Trollemek Ne Demek?

Trollemek kelimesi de sosyal medyada sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Trollemek ciddi olunması gereken bir konuda, ortamda veya herhangi bir platformda olayı ciddiye almadan alaycı bir tavırla şakalaşmak manasına gelmektedir. Troll yapmak da trollemek ile aynı anlamı taşımaktadır. Sosyal medyadaki kullanım amacı ise bazı insanları hesaplardan etkilemektir. Bazı konularda da kişileri tartışmasını sağlamak ve tartışmaya sürüklemek de trollemek anlamı taşımaktadır.