TRT EBA canlı izle | EBA TV 2 Eylül Çarşamba ders saatleri kaçta?

2020-2021 Eğitim yılı dün uzaktan eğitim olarak başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle belli bir süre böyle devam edecek olan uzaktan eğitim hafta içi her gün ister EBA TV ister TRT üzerinden izleniyor. Eğitim Bilişim Ağı(EBA) resmi internet sitesi üzerinde ders programına yer verildi. Ders programında ders saatleri ve isimleri bulunuyor. İşte İlkokul sınıfları için Türkçe, Matematik, Bilişsel beceriler, ortaokul sınıfları için İngilizce, Matematik,Din, Arapça, Toplumsal Yaşam Becerileri, lise öğrencileri için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Din ve daha fazla dersin saatleri...

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EBA DERS PROGRAMI - SAATLERİ





EBA İLKOKUL





EBA ORTAOKUL





EBA LİSE