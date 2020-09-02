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02.09.2020 - 09:15 |

TRT EBA canlı izle | EBA TV 2 Eylül Çarşamba ders saatleri kaçta?

31 Ağustos 2020 Pazartesi günü uzaktan eğitim başladı. Bugün üçüncü gün olan uzaktan eğitimde dersler saat kaçta başlıyor merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul, lise ders saatlerini ve programlarını haberimizde derledik. Aynı zamanda uzaktan eğitimin TRT EBA canlı izleme linkini de haberimize yerleştirdik. İşte bugünün derslerini kaçırmak istemeyen öğrencilerin bilmesi gerekenler...

TRT EBA canlı izle | EBA TV 2 Eylül Çarşamba ders saatleri kaçta?

2020-2021 Eğitim yılı dün uzaktan eğitim olarak başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle belli bir süre böyle devam edecek olan uzaktan eğitim hafta içi her gün ister EBA TV ister TRT üzerinden izleniyor. Eğitim Bilişim Ağı(EBA) resmi internet sitesi üzerinde ders programına yer verildi. Ders programında ders saatleri ve isimleri bulunuyor. İşte İlkokul sınıfları için Türkçe, Matematik, Bilişsel beceriler, ortaokul sınıfları için İngilizce, Matematik,Din, Arapça, Toplumsal Yaşam Becerileri, lise öğrencileri için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Din ve daha fazla dersin saatleri...

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EBA DERS PROGRAMI - SAATLERİ

EBA İLKOKUL

TRT EBA canlı izle | EBA TV 2 Eylül Çarşamba ders saatleri kaçta

EBA ORTAOKUL

TRT EBA canlı izle | EBA TV 2 Eylül Çarşamba ders saatleri kaçta

EBA LİSE

TRT EBA canlı izle | EBA TV 2 Eylül Çarşamba ders saatleri kaçta
 

Milliyet'te Gündem (2 Eylül 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
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