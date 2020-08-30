TRT spikeri Nilgün Balkaç canlı yayın sırasında bayıldı

Büyük Zafer'in 98'inci yıldönümü kutlamaları için TRT Haber'de, Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'den özel yayın yapıldı. 4 saat kesintisiz yapılan yayının ardından sıcak havanın etkisiyle TRT Haber'in tecrübeli ismi Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi.

Özel yayın sahada devam ederken, “Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz, burada sıcak bir hava var” dedikten sonra fenalaşan Nilgün Balkaç, kendinden geçti.

Balkaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.