TSK, Ariha’ya konuşlandı

Hem rejimin saldırı olasılığı hem de radikallerin M4 karayolundaki devriyelere saldırı ihtimaline karşı TSK, Ariha kentine konuşlandı. Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma kapsamında devam eden ateşkesi ihlal eden rejim ordusunun İdlib’e yönelik kapsamlı sevkiyatı bölgede bağımsız gözlemciler tarafından yakından izleniyor. Rejim ordusunun askeri faaliyetlerini artırmasını yakından izleyen TSK da Suriye sınırına topçu birlikleri ve mühimmat sevk etti. İdlib’e ulaşan 40 araçlık konvoy, Zaviye Dağı’ndaki stratejik noktalara konuşlandırıldı. Zaviye Dağı’nın en stratejik noktası olan Til Nebi Eyüp zirvesine de hava savunma sistemi kuruldu. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi (SOHR), rejim ordusunun saldırı ihtimaline karşı TSK’nın Ariha kent merkezine konuşlandığını bildirdi. Ariha’daki konuşlanma, radikallerin Türk-Rus ortak devriyelerine yönelik saldırılarını engelleme açısından da önem taşıyor. Ariha’nın merkezinin giriş ve çıkışını kontrol altına alan TSK unsurları, merkezdeki önemli noktalarda da devriye atıyor.

Stratejik nokta

Suriye’nin kuzeyinin can damarı niteliğindeki M4 karayolu üzerindeki Ariha-Lazkiye yolu da kontrol altına alındı. Ariha, Cisir el Şuğur’dan Lazkiye ve Jabal el Ekrad’ın tüm bölgelerine açılan bir kapı olması nedeniyle askeri açıdan önemli bir konuma sahip bulunuyor.

14. ortak devriye

Moskova Mutabakatı çerçevesinde de, İdlib’de ateşkesin korunması ve M4 otoyolunun güvenliğinin sağlanması için, TSK ve Rus askeri polisi, dün M4 karayolunda 14. devriye faaliyetini de gerçekleştirdi. Devriye Serakib yakınlarındaki Trumba ile ve Ariha’nın Urum Al-Joz kasabası arasında gerçekleşti. Böylece devriye ilk kez 20 kilometre uzunluktaki hatta icra edilmiş oldu. Devriyenin Ariha’dan geçişi sırasında, bir önceki devriyede olduğu gibi bölgedeki radikallerin destekçileri, Rus zırhlılarına taş attı.