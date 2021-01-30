TSK’dan Suriye’de ‘çelik kalkan’

Başta İdlib olmak üzere bölgede onlarca askeri nokta, binlerce muhalif savaşçı ve yüzlerce Mehmetçiğin konuşlandığı askeri savunma hattı, ‘kalkan’ veya ‘çelik hat’ olarak adlandırılıyor. Hat, Esad güçlerinin, muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelere doğru ilerlemesini önlemenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan ‘Soçi Mutabakatı’ hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor.



70’den fazla nokta



Londra’da yayınlanan Arap kaynaklı Şarkul Avsat gazetesi, “Hat, 70’den fazla stratejik noktaya ve askeri bölgeye, yaklaşık 6 bin Türk askeri ile 200’den fazla tank, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra ağır toplar, roketatarlar, radarlar ve gizli dinleme araçları dahil yaklaşık 7 bin 500 askeri araç konuşlandırılarak oluşturuldu” bilgisini paylaştı.