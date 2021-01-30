MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TSK’dan Suriye’de ‘çelik kalkan’
ABONE OL
30.01.2021 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

TSK’dan Suriye’de ‘çelik kalkan’

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejimin saldırı ve tacizlerinin önüne geçmek için Suriye’de “Çelik Kalkan” olarak anılan bir savunma hattı oluşturdu. Halep’in batısından başlayıp İdlib ve Hama’dan Lazkiye’nin doğusunda yer alan Cebel el-Ekrad bölgesine uzanan muhalif gruplar ile rejim güçlerini ayıran temas hatları koruma altına alındı.

TSK’dan Suriye’de ‘çelik kalkan’
NAMIK DURUKAN Ankara

Başta İdlib olmak üzere bölgede onlarca askeri nokta, binlerce muhalif savaşçı ve yüzlerce Mehmetçiğin konuşlandığı askeri savunma hattı, ‘kalkan’ veya ‘çelik hat’ olarak adlandırılıyor. Hat, Esad güçlerinin, muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelere doğru ilerlemesini önlemenin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan ‘Soçi Mutabakatı’ hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor.

70’den fazla nokta

Londra’da yayınlanan Arap kaynaklı Şarkul Avsat gazetesi, “Hat, 70’den fazla stratejik noktaya ve askeri bölgeye, yaklaşık 6 bin Türk askeri ile 200’den fazla tank, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra ağır toplar, roketatarlar, radarlar ve gizli dinleme araçları dahil yaklaşık 7 bin 500 askeri araç konuşlandırılarak oluşturuldu” bilgisini paylaştı. 

Bartın'da kuru yük gemisinin batmadan önceki son anları kamerada!Bartın'ın İnkum açıklarında, kuru yük gemisinin batmadan önceki durumu, gemiden sağ olarak kurtarılan bir gemici tarafından görüntülendi. Görüntülerde geminin ön kısmının kırılması ve gemi personelini yardım çağrıları yer aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

90 firariye operasyon! 500 polisle...

90 firariye operasyon! 500 polisle...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Dehşeti anlattı! 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

Dehşeti anlattı! 'Önce kızın sonra sen ölürsün' dedi, ofisin arkasında tecavüz etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet