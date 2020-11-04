‘Tsunami 1300 metre içeri girdi’

Toplantıda depremin büyüklüğüne yönelik tartışmalara da nokta koyuldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Depremin büyüklüğü kesin olarak 6.9’dur” dedi.

‘Kıyıdan uzak durun’

Toplantıda depremden sonra oluşan tsunami verileri de paylaşıldı. Prof. Dr. Özener, Sığacık’taki tsunami dalga boyunun 190 santimetre olarak ölçüldüğünü de aktararak, “Tsunami, Alaçatı-Azmak’ta kıyıdan 1300 metre, Akarca’da 820 metre, Sığacık’ta ise 325 metre içeriye kadar ulaştı. Önümüzdeki 30 yılda Akdeniz kıyılarında 1 metreyi aşan birkaç tsunami daha göreceğiz. Vatandaşlarımızı büyük depremler sonrasında deniz kıyılarından 1 ile 3 saat boyunca uzak durmaları konusunda uyarıyoruz” diye konuştu. Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu ise Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden 11 dakika sonra tsunami uyarısı yaptıklarını belirterek, “Uyarı önce AFAD’a gidiyor. Kurum veya kişilere gerekli uyarıyı AFAD yapıyor. Kandilli olarak mevzuat gereği tsunami uyarısını AFAD’a geçmekle sorumluyuz. Tsunami uyarı ve tespit süresini 7 dakikaya düşürüp, tahliye süresinin 15 dakikaya çekilmesi için çalışıyoruz” bilgisini paylaştı.