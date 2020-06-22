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22.06.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Tuba Arslan mahkemede böyle isyan etmiş: Ne yapacağımı şaşırdım

Eski eşinin satırla katlettiği Tuba Arslan katil hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu. Tuba Arslan’ın buna rağmen korunmamasına tepki gösterdiği satırlar dava dosyasında yer alıyor.

Tuba Arslan mahkemede böyle isyan etmiş: Ne yapacağımı şaşırdım
PAŞA ALYURT Ankara

Ayşe Tuba Arslan (44) geçen yıl Eskişehir’de eski eşi Yalçın Özalpay tarafından satır darbeleriyle öldürülmüştü. Yeni ortaya çıkan detaylar bir kadın cinayetinin daha göz göre göre işlendiğini ortaya koyuyor. Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmeden önceki 2 yıl boyunca ailesiyle birlikte eski eşi Yalçın Özalpay hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu belirlendi.

Çaresizlik feryadı

Davalardan bazılarında sanık Özalpay’a adli para cezaları verildiği, bazılarında ise beraat kararı çıktığı görüldü. Özalpay’ın Tuba Arslan’ın babası ve erkek kardeşiyle de mahkemelik olduğu öğrenildi. Bir dava dosyasında Tuba Arslan’ın Yalçın Özalpay hakkında “Bana yönelik eylemleri nedeniyle Eskişehir Adliyesi’nde çok sayıda dosyamız vardır. Ne yapacağımı şaşırdım, şikayetçiyim” dediği yer alıyor. Cinayet davasının geçen haftaki duruşmasında ise savcı, tutuklu sanık Özalpay hakkında tahrik indirimine gidilmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Şikâyetler ve cinayet

İşte Tuba Arslan’ın öldürülmeden önceki şikayetleri üzerine eski eşi Yalçın Özalpay hakkında açıların davaların dosyalarından bazı örnekler...

- Ekim 2018: Tuba Arslan, Özalpay’dan “hakaret ve huzur bozma” suçlamasıyla şikayetçi olunca kamu davası açıldı. Ama Özalpay hakkınnda ‘kesin delil’ olmadığı ifade edilerek beraat hükmü verildi.

- Kasım 2018: Tuba Arslan ve babası Serdar Arslan, Özalpay’ın uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle polise başvurdu.

- Kasım 2018: Özalpay’ın uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle polise başvuran Tuba Arslan, sanık hakkında bu defa “kişiyi hürriyetinde yoksun kılma” suçlamasıyla şikayetçi oldu. Arslan mahkemede “Sanıkla ayrı yaşıyoruz. Bana sürekli şiddet uyguladığı için beni babam götürüp getirir. Ben duraktan bindim, babamı da eve gönderdim. Sanık beni takip etmiş. Benzin istasyonunun bulunduğu durakta indim. Sanığın beni takip ettiğini görünce benzin istasyonuna  girdim. Ancak peşimden gelip kolumdan çekiştiren sanık beni öldürmekle, suratıma kezzap atmakla tehdit etti, şikayetçiyim” dedi.

Ama mahkeme sanık hakkında beraat kararı verdi.

- Mart  2018: Tuba Arslan eski eşi Yalçın Özalpay hakkında, Mart 2018’de “tehdit” ve “kasten yaralama” suçlamasıyla şikayetçi oldu. Özalpay hakkında kamu davası açıldı. Şüpheli hakkındaki iddiaları reddederken, Arslan  “Bana yönelik eylemleri nedeniyle Eskişehir Adliyesinde çok sayıda dosyamız vardır. Ne yapacağımı şaşırdım, şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Boşanma davamız sonuçlandı” dedi.

- Eylül 2019: Mart 2018’de açılan davayı gören mahkeme, sanık Özalpay hakkında “tehdit” suçlamasından beraat verirken, “kasten yaralama” suçlamasından ise 3 bin lira adli para ile cezalandırılmasına hükmetti.

- 11 Ekim 2019: Eylül 2019 tarihli mahkeme kararından sonra Özalpay, 11 Ekim 2019’da Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı’nda Tuba Arslan’a satırla saldırdı. Tuba Arslan 44 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastanede silahlı kavgaErzurum'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga yaralıların kaldırıldığı hastanede devam etti. İki aile arasında hastanede de devam eden çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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