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12.01.2021 - 23:48 | | AA

Tunca Nehri'nde kırmızı ikaz! Su maymunları da geldi

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi "kırmızı ikaz" seviyesine yükseldi. Hem kaynağını aldığı Bulgaristan hem de Edirne'deki kuvvetli sağanaklara bağlı olarak Tunca Nehri'nin debisi 24 saatte yaklaşık 20 kat arttı.

Suakacağı mevkisindeki ölçüm istasyonundan dün 12 metreküp/saniye olarak ölçülen debi, son ölçümde 210 metreküp/saniye seviyesine çıktı.

Bu nedenle kritik seviyede akan nehir için "kırmızı ikaz" verildi. Nehir, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi mevkisinde yer yer taştı.

Tunca Nehrinde kırmızı ikaz Su maymunları da geldi


Su maymunları da geldi

Bu arada, debisi artan nehirde su maymunları da görüntülendi.

Kemirgenlerin en büyüğü olarak nitelenen su maymunlarının Bulgaristan'da kürkleri için beslendiği çiftliklerden, suyun yükselmesiyle akıntıya kapılıp geldikleri düşünülüyor.

Tunca Nehrinde kırmızı ikaz Su maymunları da geldi

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