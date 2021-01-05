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05.01.2021 - 10:30 | | DHA

Tunceli'de 8 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde koruma altında olduğu için avlanması yasak olan 8 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu. Vücutlarına yara izine rastlanmayan yaban keçilerinin ölüm nedeni araştırılıyor.

Tunceli'de 8 yaban keçisi telef olmuş halde bulundu

Mazgirt ilçesine bağlı Çanakçı köyü yakınlarında 8 yaban keçisinin telef olduğunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Vücutlarında yara izine rastlanmayan yaban keçilerden alınan numuneler, ölüm nedeninin tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarına gönderildi.

 

"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.
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