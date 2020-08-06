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06.08.2020 - 17:55 | | İHA

TurAz Kartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor!

Milli Savunma Bakanlığı, TurAz Kartalı Tatbikatı’nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerinin belirlenen hedefleri tam isabetle imha ettiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da Kara ve Hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor" denildi.

MSB TurAz Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştıMilli Savunma Bakanlığı, TurAz Kartalı Tatbikatı’nın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerinin belirlenen hedefleri tam isabetle imha ettiği vurgulandı.
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