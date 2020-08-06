TurAz Kartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor!

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da Kara ve Hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor" denildi.