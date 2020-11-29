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29.11.2020 - 14:29 | | DHA

Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib’de ilkokul açtı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin İdlib kentinde 1100 öğrencinin eğitim göreceği ilkokulun açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib’de ilkokul açtı
Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib’de ilkokul açtı
Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib’de ilkokul açtı
Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib’de ilkokul açtı
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TDV, Malezyalı Mapım Malaysia Wakaf kurumunun desteğiyle İdlib’in Türkiye sınırındaki Deyr Hasan bölgesinde Ammar Bin Yasir İlkokulu’nu kurdu. Törenle hizmete açılan ilkolulda, savaştan kaçarak kamplara sığınan ailelerin 1100 çocuğunun eğitim göreceği bildirildi.

TDV, 2019’da İdlib’in Kah köyünde de yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğü 2'nci Abdülhamid Han İlkokulu’nu hizmete açmıştı.

 

 

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