Türkiye soğuk ve karlı havaya teslim oldu!

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış, dün akşam saatlerinde başladı. Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü. Sabaha karşı etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

10 UÇUŞ İPTAL, 5 UÇAK KONYA VE ANKARA'YA İNDİ

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği bilgilerine göre dün gece iniş için Antalya Havalimanı'na gelen 5 uçak, elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle iniş yapamadığı için Konya ve Ankara- Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.

Konya'ya iniş yapan uçaklardan toplam 237 yolcu 6 otobüsle Antalya'ya getirildi. Halen devam eden kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle toplam 10 uçuş ise iptal edildi. Antalya'ya yapılacak uçuşlarla ilgili uyarıda, meydan üzerinde etkili olan CB bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle uçakların iniş yapamadığı ve iptallerin yaşandığı belirtildi.

Kuvvetli yağışların Antalya'nın doğusundaki yüksek kesimlere kar olarak düşmesi beklenirken, yağışın bugün akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

METREKAREYE 180 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ, RÜZGAR 132 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Antalya’da Yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre son 24 saatte Döşemealtı'na metrekareye 180.3, Aksu'ya 167.4, Serik'e 161.1, Kumluca'ya 144.3, Demre'ye 115.6, kent merkezine 114.6, Elmalı'ya 113.9, Kemer'e ise 89.4 kilogram yağış düştü.

Ağaçlara zarar veren, çöp konteynerlerini deviren rüzgarın hızı Konyaaltı Yeni Liman'da 132.8, kent merkezinde 87.8, Serik'te 82.8, Finike'de 77.4, Döşemealtı'nda 76.3, Elmalı'da 75.6, Manavgat'ta 74.5, Aksu'da 73.4, Kemer'de 67 kilometreye kadar ulaştı.

ARAÇLAR GÖLE DÖNEN YOLLARDA MAHSUR KALDI

Aşırı yağış nedeniyle Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde suda kalan bir otomobil, güvenlik görevlilerinin yardımıyla servise çekildi. Üniversite kütüphanesi önünde yer alan ve çeyrek asırlık olduğu belirtilen ağaç yerinden sökülerek, devrildi.

SERALARI SU BASTI

Öte yandan Serik ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle bazı seraları su bastı. Başta çilek olmak üzere seraları kısmi su baskınları yaşandı.

LİMAN TRAFİĞE KAPATILDI

Antalya Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, denizde seyir, can, mal emniyeti ve çevre güvenliği bakımından idari liman sahası içindeki tüm deniz araçlarına yönelik gemi ve deniz aracı trafiği ilgi yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden dün gece saat 22.30 itibari ile geçici olarak deniz trafiğine kapatıldığı bildirildi.

MANİSA’DA LODOS

Manisa’da gece yarısından itibaren etkili olan lodos fırtınası, merkez ilçeler Şehzadeler ve Yunusemre'de hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle 12 ev ve iş yerinin çatısı uçtu.

PREFABRİK KAT UÇTU

Yunusemre ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi girişinde bulunan düğün salonunun 3'üncü kattaki prefabrik bölümü de uçup, yola savruldu. Mehmet Akif Ersoy Caddesi sabaha kadar ulaşıma kapalı kaldı. Yeni Mahalle'de ise 7 katlı bir apartmanın çatısı Manisa-Menemen kara yoluna uçtu. Trafik ekiplerinin ulaşıma kapattığı yol, Manisa Büyükşehir Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yaşanan olayların kısıtlama saatlerinde meydana gelmesi ve sokakta kimse bulunmaması olası faciaları önledi. Çok sayıda aracın zarar gördüğü fırtınada 50'ye yakın ağaç, devrildi.

CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Küçük Sanayi Sitesi'ndeki Küçük Sanayi Cami'nin minaresi de lodos nedeniyle yıkıldı. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf olan Serdar Özkılınç, "Hiç böyle bir afet görmemiştik. Sabah işe geldiğimizde camimizin yıkıldığını görünce şok olduk. Camimiz çok eskiydi" dedi.

Minaresi yıkılan caminin yan tarafında çay ocağı işleten Erkan Dayıoğlu da "Saat 06.10'da iş yerime geldim. Camimizin yıkılmış minaresini gördüm. Caminin alt tarafındaki yol kapalıydı. İtfaiye ve polisi aradım. Geldiler, kepçeyle yolu açtılar. Birkaç gün öncesinde de minarenin biraz sallandığını görmüş, 'İnşallah bizim bulunduğumuz tarafa doğru yıkılmaz' diye içimden geçirmiştim. Allah'ın sevdiği kuluymuşum, boş alana devrildi" diye konuştu.

Fırtınada otomobili zarar gören Şuayip Kocaman ise, "Rüzgardan dolayı bir evin çatısından düşen demir parçası, aracımı bu hale getirdi. Mağdurum" dedi.

BURSA

Saatteki hızı 80 kilometreye çıkan lodos, Yıldırım ilçesinde bulunan bir sanayi sitesinde fırtınaya neden oldu. Vatandaşlara zor anlar yaşatan fırtınada 4 iş yerinin çatısı uçarak, 19 aracın üzerine düşüp, maddi hasar meydana getirdi. Yoldan geçen bir vatandaş da kopan çatı parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. 20 saniye süren fırtınada dron ve güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, lodosun neden olduğu tahribatı gözler önüne serdi.

FIRTINA ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Lodos fırtınasına ait yeni görüntülere DHA ulaştı. Görüntülerde hortumun etkisiyle bölgede bulunan dükkanların önündeki malzemelerin çevreye saçıldığı ve araç parçalarının havada uçarak, vatandaşlar için tehdit oluşturduğu yer alıyor:

Vatandaşların da yaralanmamak için kendilerini korumaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

‘20 saniye sürdü, ucuz atlattık’

Şiddetli fırtına iş yerinde hasara neden olan Fatih Ural, “Aniden gelen rüzgarla, soba ve sandalyelerin havaya kalktığını gördük. Panik yaşadık çünkü ne olduğunu anlayamadık. Bir anda ne olduysa oldu. Sonra bir baktık ki, bütün çatı ve tamponlar havada uçuşuyor. Zaten kamera kayıtlarında da baktığımızda hepsini gördük. Sonra dedik ki, ‘Biz ucuz kurtulmuşuz’, dışarı çıktığımızda olayın ciddi olduğunu gördük. 20 saniye sürdü. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.

AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yıldırım Kaymakamlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.