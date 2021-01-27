Fırtına yurdu esir aldı! ‘20 saniye sürdü, ucuz atlattık’

Soğuk hava dün itibari ile tüm yurdu etkisi altına aldı. Antalya, Bursa ve Manisa’da kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan fırtına Antalya Havalimanı'na uçakların inişine engel oldu. Bazı uçaklar geri dönerek Konya ve Esenboğa'ya iniş yaptı. Fırtına, çok sayıda ağacı devirdi.