DHA
• 27 Ocak 2021 - 12:43 • Son Güncelleme:
Fırtına yurdu esir aldı! ‘20 saniye sürdü, ucuz atlattık’
Soğuk hava dün itibari ile tüm yurdu etkisi altına aldı. Antalya, Bursa ve Manisa’da kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan fırtına Antalya Havalimanı'na uçakların inişine engel oldu. Bazı uçaklar geri dönerek Konya ve Esenboğa'ya iniş yaptı. Fırtına, çok sayıda ağacı devirdi.
DHA
• 27 Ocak 2021 - 12:43 • Son Güncelleme:
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Soğuk hava dün itibari ile tüm yurdu etkisi altına aldı. Antalya, Bursa ve Manisa’da kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan fırtına Antalya Havalimanı'na uçakların inişine engel oldu. Bazı uçaklar geri dönerek Konya ve Esenboğa'ya iniş yaptı. Fırtına, çok sayıda ağacı devirdi.
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10 UÇUŞ İPTAL, 5 UÇAK KONYA VE ANKARA'YA İNDİ
Antalya Havalimanı'na gece boyunca uçaklar iniş yapamadı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği bilgilerine göre dün gece iniş için Antalya Havalimanı'na gelen 5 uçak, elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları ve hızı 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle iniş yapamadığı için Konya ve Ankara- Esenboğa havalimanlarına yönlendirildi.
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METREKAREYE 180 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ, RÜZGAR 132 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI
Antalya’da Yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Son 24 saatte Döşemealtı'na metrekareye 180.3, Aksu'ya 167.4, Serik'e 161.1, Kumluca'ya 144.3, Demre'ye 115.6, kent merkezine 114.6, Elmalı'ya 113.9, Kemer'e ise 89.4 kilogram yağış düştü.
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LİMAN TRAFİĞE KAPATILDI
Antalya Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, denizde seyir, can, mal emniyeti ve çevre güvenliği bakımından idari liman sahası içindeki tüm deniz araçlarına yönelik gemi ve deniz aracı trafiği ilgi yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden dün gece saat 22.30 itibari ile geçici olarak deniz trafiğine kapatıldığı bildirildi.
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