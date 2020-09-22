Türkiye-Yunanistan 5. arasındaki toplantı bugün yapılacak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılardan 5'incisinin bugün 13.00'te başlaması bekleniyor.