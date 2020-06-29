Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Türkiye'de en son nerede deprem olduğuna dair veriler, AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Ocak ayından bu yana ülkemizde birçok deprem meydana geliyor. Elazığ, Manisa, Van, Malatya gibi birçok ilde yaşanan depremlerin ardından bu kez de dün akşam saatlerinde Muğla'da 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen son depremin ardından sabah saatlerinde büyüklüğü AFAD tarafından 4.4 olarak, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.7 olarak açıklanan bir deprem daha meydana geldi. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

AFAD 29 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ

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