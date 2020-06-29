29.06.2020 - 07:27 |
Türkiye'de en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye'de en son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından depremler listelenmeye devam ediyor. Muğla'da dün akşam saatlerinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından bu kez sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ocak ayından bu yana ülkemizde birçok deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler arasında en şiddetlisi ise Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremdi. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Türkiye'de en son nerede deprem olduğuna dair veriler, AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Ocak ayından bu yana ülkemizde birçok deprem meydana geliyor. Elazığ, Manisa, Van, Malatya gibi birçok ilde yaşanan depremlerin ardından bu kez de dün akşam saatlerinde Muğla'da 5.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen son depremin ardından sabah saatlerinde büyüklüğü AFAD tarafından 4.4 olarak, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.7 olarak açıklanan bir deprem daha meydana geldi. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
AFAD 29 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.