01.08.2020 - 12:02 |
Türkiye'de en son tam nerede deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 1 Ağustos son depremler listesi...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin yerin yüzeyine olan yakınlığı depremin etkilediği alanın genişliğini de etkiliyor. 2019 yılı sonu itibariyle başlayan deprem dalgası halen devam ediyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarında birçok ilde şiddetli depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşana depremler listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin yerin kaç km derinlikte meydana geldiği, kaç şiddetinde olduğu ve merkez üssünün hangi il veya ilçe olduğu gibi verileri bizler ile paylşamaya devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ
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