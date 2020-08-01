Türkiye'de en son tam nerede deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 1 Ağustos son depremler listesi...

Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye ve çevresinde yaşana depremler listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin yerin kaç km derinlikte meydana geldiği, kaç şiddetinde olduğu ve merkez üssünün hangi il veya ilçe olduğu gibi verileri bizler ile paylşamaya devam ediyor. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ

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