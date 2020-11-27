Türkiye'de kayıp nükleer madde alarmı! Sahte emniyet müdürü çaldı

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul'da güvenlik ve istihbarat birimleri; tıp sektörü için ithal edilen, ancak kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan birinin eline geçen Sezyum-137 adlı gizemli kayıp nükleer bomba hammaddesinin peşine düştü. İsmet B. adlı bir girişimcinin yurt dışından alacağı karşılığında 15 tüp halinde getirdiği Sezyum-137 elementinin "Maddeyi MİT'e teslim edeceğiz" diyen sahte emniyet müdürü Mustafa Ç.'ye teslim edildiği belirlendi. Mustafa Ç.'nin ise elementi aldıktan sonra kayıplara karıştığı anlaşıldı.

15 TÜP NÜKLEER BOMBA HAMMADDESİ KAYIP!

Emniyet ve MİT'i alarma geçiren kayıp nükleer madde olayı, benzerine ancak Hollywood filmlerindeki senaryolarda rastlanacak türden. SABAH'ın ulaştığı bilgi ve belgelere göre olay şöyle gelişti:

ALACAĞINA KARŞILIK TÜRKİYE'YE GETİRTTİ, SAHTE EMNİYET MÜDÜRÜNE KAPTIRDI

İsmet B., yurtdışından alacağına karşılık 15 tüp 'Sezyum 137' elementi aldı. Başlarda bu maddenin ne işe yaradığını bilmiyordu. Kendisine elementin sağlık sektöründe, özellikle medikal protez üretiminde kullanabileceği söylenmişti, ancak İsmet B. teslimattan sonra aldığı son dakika bilgisinde maddenin nükleer bomba yapımında da kullanıldığını ve çok tehlikeli olduğunu öğrendi.

SATMAK İÇİN KURDUĞU İRTİBATIN ARDINDAN PEŞİNE DÜŞTÜLER

İsmet B., elindeki elementi satmak için gittiği bir medikal şirketinden çıktıktan sonra farklı kişiler tarafından sürekli aranmaya başlandı. Bu kişiler, yüksek fiyat teklifinde bulunarak yurtdışından ithal edilen elementi satın almak istediklerini söylediler.

BİZ BUNLARI MİT'E TESLİM EDECEĞİZ" DEDİ VE KAYIPLARA KARIŞTI

Bunun üzerine elinde bulundurduğu 15 tüp Sezyum-137 elementini devlete teslim etmek istediğini ifade eden İsmet B., İstanbul'da bu elementleri kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan Mustafa Ç. ismindeki kişiye verdi. İsmet B., bu şahsın elementleri Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) teslim edeceğini, hatta kendisine de teslim ettiğine dair yazılı evrak getireceğini söylediğini belirtti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Elementleri teslim ettikten iki ay sonra kendisine halen bilgi verilmediğini ve söz konusu Sezyum-137 elementinin kötü niyetli kişi ya da kişilerin eline geçmiş olabileceğini söyleyen İsmet B., söz konusu kişilerin elementi ne yaptıklarını araştırması konusunda şikayette bulundu. CİMER'e yapılan şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU'NDAN RAPOR İSTENDİ

Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında polisler elementi kendisini emniyet müdürü olarak tanıtarak alan Mustafa Ç.'ye ulaşmaya çalıştı. Kendisiyle irtibat kurulamayan Mustafa Ç.'yi arama çalışmaları devam ederken bir yandan da elementin araştırılması ve bilgi verilmesi için Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan rapor hazırlanması istendi.

NÜKLEER BOMBA HAMMADDESİ OLDUĞU İÇİN İZİN ALINMADAN TÜRKİYE'DE KULLANILMASI YASAK

Nükleer Düzenleme Kurumu Radyasyon Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından savcılığa sunulan raporda söz konusu elementin Türkiye'de kullanılabilmesi için öncelikle ilgili kurumlardan izine tabii olduğunu belirtildi.

"Sezyum 137 (CS-137) radyoaktif bir izotop olup doğada bulunmaz. Nükleer reaktörlerde veya özel koşullarda büyük kütle numaralı elementlerin (uranyum, platinyum gibi) bozunması ve bölünmesi sonucu elde edilir. Cs-137 radyoaktif madde ülkemizde üretilmemektedir. Radyoaktif kaynaklar tıp endüstrisinde ve AR-GE amaçlı pek çok alanda kullanılmaktadır. CS-137 radyoaktif kaynağı da yaygın kullanımda olan izopotlardan birisidir, aktivite miktarına bağlı olarak yetkin olmayan kişilerin elinde istenmeyen radyasyon kazalarına veya olaylara sebebiyet vermesi muhtemeldir."

Gizemli nükleer maddenin kayıplara karışmasıyla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.