25.11.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Türkiye’den Ege’de 3 yeni Navtex
Türkiye ile Yunanistan arasında, Doğu Akdeniz ve Ege’de gerginlik sürüyor.
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Doğu Akdeniz’de gemi arama skandalının ardından Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, İzmir İstasyonu üzerinden dün 3 yeni Navtex duyurusunda bulundu. Navtex mesajında, Ege’de bulunan Ahikerya, Batnoz, Semadirek, Limni, Sakız ve Sisam Adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statünün ihlal edildiği belirtildi. Yunanistan’ın ilan ettiği sahanın, Türk Deniz Kuvvetleri için daha önce yayınlanan atış sahası ile çakıştığına da dikkat çekildi.
Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.