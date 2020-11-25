Türkiye’den Ege’de 3 yeni Navtex

Doğu Akdeniz’de gemi arama skandalının ardından Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, İzmir İstasyonu üzerinden dün 3 yeni Navtex duyurusunda bulundu. Navtex mesajında, Ege’de bulunan Ahikerya, Batnoz, Semadirek, Limni, Sakız ve Sisam Adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statünün ihlal edildiği belirtildi. Yunanistan’ın ilan ettiği sahanın, Türk Deniz Kuvvetleri için daha önce yayınlanan atış sahası ile çakıştığına da dikkat çekildi.