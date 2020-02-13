Türkiye’ye kurumsal destek

Suriye’de rejim güçlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıda 5 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından yaşanan gerginlik, NATO ve Avrupa’yı da harekete geçirdi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye’de Rusya’nın desteklemiş olduğu Esad rejiminin, sivil-asker ayırt etmeksizin yürüttüğü hava bombardımanlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatarak, Türkiye’ye destek mesajını yineledi. Zira NATO Savunma Bakanları toplantısına katılan ABD Savunma Bakanı Mark Esper da, NATO’nun Güney kanadına yönelik tehditlerin değerlendirildiği oturumda, ittifak olarak Türkiye’nin yanında yer aldıklarını ifade etti.



AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, Avrupa Parlamentosu’nun genel kurul oturumunda Esad yönetiminin sivilleri bombaladığını ve uluslararası insani kurallara aykırı bir durumun yaratıldığına vurgu yaptı. Bu tür saldırılara neden olan kişilerin adalet önünde hesap vermesi gerektiğine ilişkin çağrısını yineleyen Borrell, İdlib bölgesinden yüzbinlerce insanın yerlerinden edildiğini ve Türkiye sınırına doğru hareket ettiklerini ifade ederek, bu konuda Türkiye’ye destek mesajını iletti.



Savunma bakanları düzeyindeki Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, Esad rejiminin TSK unsurlarına yapacağı saldırılara mislisiyle karşılık verecekleri uyarısında bulunarak, Esad yönetimine bağlı askeri birliklerin M5 karayolunu terk etmesine yönelik çağrısını da yineledi. Suriye’de verilen mücadelenin sadece Türkiye’nin güvenliğini üstlenmek amacıyla yapılmadığını hatırlatan Ankara, bunun hem kontrolsüz göç akımını hem terörle mücadele hem yabancı savaşçı hem de DAEŞ’le mücadeleyi kapsadığını hatırlattı.



Bu arada Esad yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı hasmane tavrına karşın Milli Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı’nın diplomatik temasları da meyvelerini vermeye başladı. Nitekim, NATO’nun güney kanadının güvenliğini Türkiye’nin tek başına üstlendiği gerçeğini kabul eden müttefikler, gerek Suriye gerekse de Irak’taki gelişmeler ışığında son derece önemli stratejik bir konumda olduğunun da tekrar farkına vardılar. Bugün devam eden NATO savunma Bakanları toplantısı sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ziyaretine katılmadan önce Fransız mevkidaşı Florence Parly ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelmesi bekleniyor.