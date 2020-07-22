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22.07.2020 - 14:09 | | İHA

Türkiye'yi sarsan vahşet! Pınar Gültekin'in öldürüldüğü evin içi görüntülendi

Son dakika haberi... Muğla'da kaybolduktan sonra cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek. Öte yandan Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evinde içinde ateş yakılmış varil ve varilin çevresinde kül izleri hala duruyor.

Türkiye'yi sarsan vahşet! Pınar Gültekin'in öldürüldüğü evin içi görüntülendi
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Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyündeki mezarlıkta defnedilecek olan Pınar Gültekin’in mezarı da hazırlandı. Pınar’ın hemşehrileri ve köylüleri de mezarlıkta cenazenin gelmesini bekliyorlar.

Pınar’ın hemşehrileri, Türkiye’de artık bu tür olayların olmaması temennisinde bulundular.

Türkiyeyi sarsan vahşet Pınar Gültekinin öldürüldüğü evin içi görüntülendi

PINAR GÜLTEKİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ EVİN İÇİ GÖRÜNTÜLENDİ

En son Menteşe’deki bir alışveriş merkezinin cafesinde 16.14’de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Pınar Gültekin’in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylasındaki bağ evine gittikleri burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken, katil zanlısının aynı gün saat 18.05’de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Türkiyeyi sarsan vahşet Pınar Gültekinin öldürüldüğü evin içi görüntülendi

Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı. Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.

Türkiyeyi sarsan vahşet Pınar Gültekinin öldürüldüğü evin içi görüntülendi

Türkiyeyi sarsan vahşet Pınar Gültekinin öldürüldüğü evin içi görüntülendi

 

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