Altun'dan Pınar Gültekin açıklaması: Davanın yakın takipçisi olacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pınar Gültekin'in katil zanlısının tutuklanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Gültekin'in katili biraz önce 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.