22.07.2020 - 03:19 |
Altun'dan Pınar Gültekin açıklaması: Davanın yakın takipçisi olacağız
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren katilin tutuklanmasına ilişkin "Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pınar Gültekin'in katil zanlısının tutuklanması hakkında açıklamalarda bulundu.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Gültekin'in katili biraz önce 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme' suçundan tutuklandı. Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.
Pınar Gültekin’in katili biraz önce “canavarca hisle ve eziyet çektirerek insan öldürme” suçundan tutuklandı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 21, 2020
Bu alçak katilin hak ettiği en ağır şekilde cezalandırılması için davanın yakın takipçisi olacağız.