Türkler ambulans uçakla getirilecek

Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs nedeniyle Wuhan, 7 gündür karantina altında. Wuhan şehrine giriş ve çıkışlara izin verilmezken, karantina altında sıkışıp kalan Türk vatandaşları için harekete geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin Büyükelçiliği’ne müracaatlar olduğunu belirterek, “25 kişiye yakın başvuru var. Sayı 30-35’i bulabilir. Bununla ilgili hem Dışişleri Bakanlığımız hem de Milli Savunma Bakanlığımızla iş birliği içerisinde hareket edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığı’nın ambulansa dönüştürülmüş bir uçağıyla getirmekten yanayız” dedi. Büyükelçiliğe müracaat eden ateşli veya hastalık belirtisi olan hiç kimsenin bulunmadığını aktaran Koca, şunları dedi:



“Bu konuda enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan uzman bir ekibi ambulans uçakla, güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin’e göndermeyi ve oradan vatandaşımızı getirmekten yanayız. Biz dışarı da enfeksiyon riski ile karşılaşan hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü’yle de zaten yakın iletişim halindeyiz. İzin noktasında da bütün girişimler yapıldı. Önümüzdeki 24 saat içinde muhtemelen, Çin’in de izin vermesiyle vatandaşımızı getirmek istiyoruz.”



Dışişleri Bakanlığı da tahliye çalışmalarının başlamasıyla ilgili “Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir” açıklaması yaptı.









32 Türk vatandaşı



Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de Milliyet’e konuştu. Çin genelinde yaklaşık 6 bin Türk vatandaşının bulunduğu bilgisini veren Önen, “Birçok vatandaşımız yeni yıl tatili sebebiyle Çin’den ayrılmıştı. Wuhan’da 32 vatandaşımız var” bilgisini verdi. Türk vatandaşlarına “Wechat” adlı sosyal medya hesabından grup kurarak ulaştıklarını aktaran Önen, şunları dedi:



“İletişimimizde hiçbir sıkıntı yok. Gelinen bu son aşamada enfekte olan bir vatandaşımız yok. Başta Wuhan’da bulunan vatandaşlarımızın tahliyesi önceliğimiz, bize gelen bildirimler bu yönde. Çinli yetkililerle irtibat halindeyiz. Karantina şartalarına bağlı olarak tahliye sürecini yönetiyoruz. Virüs daha çok yaş ortalaması 70’lerin üzerindeki kişilerde görüldü. Türkiye’den gelecek ambulans uçakla beraber, içinde uzman doktorların da bulunduğu uçakla beraber vatandaşlarımız Türkiye’ye gelecekler. Tahliye günü netlik kazanmadı.”

‘Psikolojik olarak çöktük'









Wuhan Ünivesitesi’nde doktora yaparken koronovirüs salgını nedeniyle şehirde sıkışıp kalan Cem Nalbantoğlu Milliyet’e konuştu. Nalbantoğlu, karantina koşullarında yaşadıklarını şöyle anlattı: “Yedi gündür izole koşullarda tutuluyoruz. Günlük ücretsiz olarak bizlere yiyecek, gıda takviyesi yapılıyor. Haftalık olarak maskeler ve bağışıklık sistemini güçlendirici ilaçlar sağlandı. Hiçbir eksiğimiz yok. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Günde 1 kez market alışverişi için kampüs içindeki markete gidiyoruz. Dışarıyla tek temasımız bu. Üniversite kampüs girişleri kapatıldı. Çevremde korona virüsüne yakalanan oldu. Virüsün kuluçka süresinin uzaması her geçen gün virüsten etkilenenlerin sayısını arttırmıştı ama bundan daha önemlisi çevremizdeki herkesin psikolojik olarak çöktüğünü gözlemliyoruz. Türkiye’de bir karantina bölgesinin yaratılmasıyla tahliye edilmek istiyoruz.”





14 günlük müşahade



Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çin’de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilecek ambulas uçakta virüse karşı önlem amacıyla özel kıyafetli sağlık personeli bulunacak. Ankara’da ise tam donanımlı olarak hazırlanan yerlerde 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.



Koca Yusuf bugün gidiyor



Türk Hava Kuvvetleri’ne ait Koca Yusuf adlı uçak, bugün Çin’e gidecek. Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan saat 11.00’da hareket edecek olan A400 tipi

ambulans uçakla Çin’deki Türk vatandaşları tahliye edilecek. Somali’deki bombalı saldırıda yaralanan 10 kişi, 21 Ocak’ta Koca Yusuf’la Türkiye’ye getirilmişti.