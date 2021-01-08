Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

Türksat 5A uydusu konusunda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar sabah saatlerinde ABD'nin Florida eyalatinde bulunan Cape Caneveral Üssü'nden TSİ ile 05:26'da başarıyla fırlatılmasının ardından Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar sorularına yanıt aramaya başladı. % 20'lik bir bölümü milli imkan ve tekonolojiler çerçevesinde geliştirilen Türksat 5A uydusu Türkiye'de geliştirilmiştir. Türksat 5A uydusu ilk yerli teknolojilerin kullanıldığı haberleşme uydusu olması nedeniyle de önemli bir yer tutmaktadır.

TÜRKSAT 5A UYDUSU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye saati ile 05:15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilmiş bir uydudur. TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile iş birliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de Türksat 6B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydunun fırlatılması 8 Ocak 2021 günü için planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.

Uydu adına ayrıca çocuklar için dijital resim sergisi planlanmaktadır.