TUS tercihleri başladı! 2020 TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 TUS tercih işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılabilecek. TUS tercih sonuçları ise yine aynı sayfa üzerinden adaylara duyurulacak.

TUS TERCİH İŞLEMLERİ BAŞLADI!

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 19 Kasım 2020 gününden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

2020 TUS TERCİH İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN...

TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TUS tercihlerinin 26 Kasım'da sonlanmasının ardından sonuçlar da adaylara bildirilecek. 4 Kasım'da açıklanan sonuçlara göre tercih işlemleri de kısa süre içerisinde ÖSYM tarafından ilan edilecek, ancak TUS tercih sonuçlarına ilişkin net bir tarih verilmedi.

TUS KONTENJANLARI...