31.03.2020 - 23:56 |
Tutunamayanlar 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Tutunamayanlar 12. son bölüm kesintisiz tek parça izleme linki yayında!
Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 12. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Tarık, ancak efsane aşıklarda görülebilecek bir mucizenin, kendi vücudunda hasıl olduğuna şahit oldu ve oldukça komik anlar yaşandı. Peki şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 13. yeni bölüm fragmanı ve 12. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
TUTUNAMAYANLAR 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tarık, ancak efsane aşıklarda görülebilecek bir mucizenin, kendi vücudunda hasıl olduğuna şahit olur. İlhan ise Tarık’ın İrem’i etkilemesi için bunu bir fırsat olarak görür. Bu efsanevi gelişmeyi filmleştirmek için sürpriz bir yönetmeni ziyaret ederler. Osman Nail Doğan… Tarık’taki bu değişim Gizem ve İmtiyaz’ın dikkatinden kaçmaz. Bu aşkı engellemek adına türlü girişimlerde bulunurlar. Küçük Prens ise beklenmedik bazı engellerden dolayı yaptığı ziyareti bir süre daha uzatmak zorunda kalır.
TUTUNAMAYANLAR 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
TUTUNAMAYANLAR 12. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ