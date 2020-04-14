14.04.2020 - 22:21 |
Tutunamayanlar 13. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında! - Tutunamayanlar 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun üstlendiği TRT 1'in yeni dizisi Tutunamayanlar, 13. yeni bölümüyle yine oldukça keyifli bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümünde Tarık ve İrem’i kavuşturmak için bin bir türlü fedakarlık yapan İlhan garip davranmaya başladı ve oldukça keyifli anlar yaşandı. Peki şimdiden merakla beklenen Tutunamayanlar 13. son bölüm kesintisiz izleme linki ve 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TUTUNAMAYANLAR 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İmtiyaz ve Gizem’in tüm uğraşlarına rağmen bir araya gelmeyi başaran İrem ve Tarık’ı tatlı bir telaş sarar. İlk buluşma… Tarık ve İrem’i kavuşturmak için bin bir türlü fedakarlık yapan İlhan garip davranmaya başlar. Bu gariplik Tarık’ın dikkatini çeker. Ayşe’ye hislerini açıklamak isteyen Lütfü’nün bir sorunu vardır. En yakın arkadaşının ablasına aşık olmuştur. Küçük Prens, beklenmedik bir aksilik sonucu mahalleliyle bir süre daha kalmak zorundadır.
TUTUNAMAYANLAR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Tutunamayanlar 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
TUTUNAMAYANLAR 13. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ