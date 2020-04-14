Tutunamayanlar 13. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında! - Tutunamayanlar 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TUTUNAMAYANLAR 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İmtiyaz ve Gizem’in tüm uğraşlarına rağmen bir araya gelmeyi başaran İrem ve Tarık’ı tatlı bir telaş sarar. İlk buluşma… Tarık ve İrem’i kavuşturmak için bin bir türlü fedakarlık yapan İlhan garip davranmaya başlar. Bu gariplik Tarık’ın dikkatini çeker. Ayşe’ye hislerini açıklamak isteyen Lütfü’nün bir sorunu vardır. En yakın arkadaşının ablasına aşık olmuştur. Küçük Prens, beklenmedik bir aksilik sonucu mahalleliyle bir süre daha kalmak zorundadır.



TUTUNAMAYANLAR 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Tutunamayanlar 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



TUTUNAMAYANLAR 13. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



