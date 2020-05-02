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02.05.2020 - 00:23 | | AA

Tuzla'da fabrika yangını! Ekipler oraya koştu

Tuzla'da, kozmetik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Tuzla'da fabrika yangını! Ekipler oraya koştu

Aydınlı Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik üzerine faaliyet yürüten bir fabrikada, dezenfektan üretimi sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 1 işçinin tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. İşçinin durumunun iyi olduğu olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın, fabrikada hasara neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışması sürüyor.

Yangın esnasında fabrikada değişim saati olduğu için 10 işçinin bulunduğu öğrenildi.

 

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