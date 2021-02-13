2021 Üç Aylar bugün başladı. Müslüman vatandaşlar ise bu anlamlı günlerde yapılması gereken her şeyi araştırmaya geçti. Özellikle oruç ve tesbih hakkında bilgilenmek isteyenler, Üç Aylarda yapılacak ibadetler neler? Üç Aylarda çekilecek tesbihler nelerdir? sorularına cevap arıyor.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Üç aylarda en faziletli olan ibadetlerden birisi oruç tutmaktır. Oruç tutarak hem gün boyunca yaptığımız ibadetlere anlam yükler hem de diğer insanları daha iyi anlarız. Dinimizde belirli bir zamanda tutulan oruç sadece Ramazan ayına özeldir, yani bunun dışında üç aylar adı altında bir oruç şekli bulunmamaktadır. Ramazan ayının dışındaki üç aylarda oruç tutulmalıdır, fakat tamamı oruçlu geçirilmelidir diye bir hadis-i şerife rastlanmamıştır.Üç aylar Müslümanların kendilerini temizleme, toparlama ve iyileştirme ayı olduğundan dolayı yapılan ibadetler de bu yöndedir. Bu ayda bol bol okumalar yapılmalıdır. Dinimizle alakalı bir İlmihal alarak okuyabilir ve bilmediğiniz konularda bilgiler alabilirsiniz. Bu kitaplardan öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtabilirsiniz.Beş vakit namaz üç ayları içerisinde farz kılınmıştır. Öncesinde namazını kılamayan kişiler bu ay içerisinde namaza başlamalı ve sonrasında da devam ettirmelidir. Kişi Zekâtını, Kur’an’a, sünnete ve fıkha uygun bir şekilde ihtiyacı olan kişilere vermelidir. İhtiyacı olan kişilere yardım etmek de bir çeşit ibadet yerine geçmektedir.Üç aylar içerisinde iyi insan olunmalı ve israftan kaçınılmalıdır. Küsler varsa barıştırılmalı ve araları yapılmalıdır.Üç aylar boyunca Peygamberimizin yaptığı dualar tekrar edilmeli ve benimsenmelidir. Hz. Muhammed (s.a.v)’in bu aylar boyunca yaptığı dua şu şekildedir: “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl; Şehr-i Ramazan’ı affımıza vesile eyle.”Üç aylar boyunca bol bol Kur’an-ı Kerim okunmalı ve mümkünse okuyan kişiler dinlenmelidir. Allah’a olan bağlılık duyguları yenilenmeli ve kuvvetlendirilmelidir. Bu ay boyunca Efendimize salat ve selamlar getirilmeli ve O’nun şefaati ümit edilmelidir.

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, ‘Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.’ açıklamasında bulundu.

Bazı vatandaşlar recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.