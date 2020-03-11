11.03.2020 - 17:00 | | AA
Üç bakanın katılımıyla yapılan Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, Türkiye'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından sağlık, turizm ve ticaret alanındaki önlemler ele alınıyor.
Bakan Koca başkanlığında, Bakan Ersoy ve Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da iştirak ediyor.
Corona Virüs Bilim Kurulu'nun ardından üç bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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