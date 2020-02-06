MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Pegasus uçak kazasında kahreden detay! Beraber uçacaklardı, son anda...
ABONE OL
06.02.2020 - 11:29 | | DHA

Son dakika... Pegasus uçak kazasında kahreden detay! Beraber uçacaklardı, son anda...

Son dakika haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Son dakika... Pegasus uçak kazasında kahreden detay! Beraber uçacaklardı, son anda...
Son dakika | Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçağın pistten çıkıp parçalandığı o anlar
Son dakika | Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçağın pistten çıkıp parçalandığı o anlar
Son dakika | Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçağın pistten çıkıp parçalandığı o anlar
Haberin Tüm Fotoğrafları

Gelen son dakika haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Koçar'ın eşinin işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıktı.

Son dakika... Pegasus uçak kazasında kahreden detay Beraber uçacaklardı, son anda...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurulu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Eşi Gökhan Koçar ve aile yakınlarının teslim aldığı cenaze Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü. Zehra Bilgi Koçar'ın cenazesi yarın Tekirdağ Malkara'da toprağa verilecek.

KOCASI İLE BERABER UÇAĞA BİNECEKTİ İPTAL OLDU

İzmir'de yaşayan Zehra Bilgi Koçar'ın diş hekimliği yaptığı öğrenildi. Kocası Gökhan Koçar ile 2019 yılının Temmuz ayında evlenen Koçar, eşiyle beraber haftasonu tatili nedeniyle İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı. Ticaret Bakanlığında müfettiş olan Gökhan Koçar'a İstanbul'da görev çıkınca Gökhan Koçar daha önce İstanbul'a gelmek zorunda kaldı. Dün akşam saatlerinde İzmir'den İstanbul'a gelen Zehra Bilgi Koçar, uçak kazasında hayatını kaybetti. 

Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar (30), Alev Gençoğlu (61) ve Songül Bozkurt (29) olduğu açıklanmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi: Pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait uçakta hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sabiha Gökçen’de yok mu? Pegasus kazasının ardından dikkat çeken soru!
Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mersin'de şoke eden baskın! 170 kilo bozuk et ele geçirildi

Mersin'de şoke eden baskın! 170 kilo bozuk et ele geçirildi

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Telefonunuzda bu ayarı kapalı tutun!

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Emekliye yeni hak! Asgari ücret düzenlemesi Meclis'e geliyor...

Yaralı yolcu o anları anlattı

Yaralı yolcu o anları anlattı

Sıradaki Haber