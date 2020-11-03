MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
ABONE OL
03.11.2020 - 12:43 | | DHA

Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

İzmir’in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö., gözaltına alındı.

Ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Geçen cuma günü meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören evlerde oturan vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda oluşturulan çadırkentte depremzedeler için dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayan kişinin kendine ait marketinde sattığı öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde zanlının elindeki poşetlerle birlikte sahibi olduğu dükkana gittiği görülürken, sosyal medyaya paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şahsın kimliğinin M.Ö. olduğunu belirledikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö, adliyeye sevk edildi.

 

Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Boşandığı eşini boğazını keserek öldürdü

Boşandığı eşini boğazını keserek öldürdü

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

'Mavi ay değil dolunay kritik'

'Mavi ay değil dolunay kritik'

Ayda bebeğin annesi yaşıyor mu? Ayda Gezgin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Ayda bebeğin annesi yaşıyor mu? Ayda Gezgin kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Sıradaki Haber