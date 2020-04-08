Ücretsiz izin maaşı nasıl alınır, ne kadar? Bakan Albayrak'tan ücretsiz izin açıklaması! Ücretsiz izin maaş desteği şartları nelerdir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs nedeniyle çeşitli önlemler alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ücretsiz izine çıkarılan vatandaşlara maaş desteği başlatılacağını açıkladı. Peki ücretsiz izin maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin ne kadar?

BAKAN ALBAYRAK'TAN ÜCRETSİZ İZİN AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, “Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin. Onlar için de maaş desteğini başlatacağız” ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NASIL ALINIR, ŞARTLAR NELERDİR?

Ücretsiz izin maaş desteğinin şartları ve nasıl alınacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Şartlar belli olduğu zaman haberimizde yer alacak.

ÜCRETSİZ İZİN NEDİR?

Ücretli izin, bir işçinin kanunen ona tanınmış olan izin haklarını kullanırken, normalde almış olduğu aylığın aynen ödenmesidir. Bu durumda fiilen çalışmayan işçi çalışıyormuş gibi maaşını tam olarak alır. Ancak fazla mesai gibi çalışmaların karşılığında alınan ücretler buna dahil değildir.

Ücretsiz izin ise durum tam tersine işlemektedir. Kısaca işçinin izne çıktığı dönemler iş sözleşmesinin (iş akdi) askıda sayılara, bu süre zarfı içinde işçi fiilen çalışmaz ve çalışmadığı bu günler için maaş alamaz.