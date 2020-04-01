MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ukrayna'dan gelen TIR şoförleri Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi
ABONE OL
01.04.2020 - 19:44 | | AA

Ukrayna'dan gelen TIR şoförleri Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak Limanı'na gelen TIR şoförleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Ukrayna'dan gelen TIR şoförleri Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına Ro-Ro gemisiyle gelen 17 TIR şoförü, sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle önceden boşaltılan yurda götürüldü.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı şoförler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtta kalanlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a 22 Mart'ta gelen gemi mürettebatı ile TIR şoförlerinin arasında bulunduğu 51 kişi ile 28 Mart'ta gelen 34 ve 29 Mart'ta gelen 18 tır şoförü de aynı yurda yerleştirilmişti.

Batman'da sağanak heyelan getirdiBatman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı ve Boğaz köyde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve heyelan maddi hasara yol açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüs nedeniyle Ankara'da karantinada olan 2 bin 25 kişi tahliye edildi

Corona virüs nedeniyle Ankara'da karantinada olan 2 bin 25 kişi tahliye edildi

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Türkiye'de Corona Virüs son vaka (ölüm) sayısı bugün kaça yükseldi? (1 Nisan canlı grafik tablosu) Sağlık Bakanı ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Türkiye'de Corona Virüs son vaka (ölüm) sayısı bugün kaça yükseldi? (1 Nisan canlı grafik tablosu) Sağlık Bakanı ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Sıradaki Haber