Ukrayna'dan gelen TIR şoförleri Zonguldak'ta öğrenci yurduna yerleştirildi

Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına Ro-Ro gemisiyle gelen 17 TIR şoförü, sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle önceden boşaltılan yurda götürüldü.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı şoförler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtta kalanlara, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da destek sunacak.

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle Zonguldak'a 22 Mart'ta gelen gemi mürettebatı ile TIR şoförlerinin arasında bulunduğu 51 kişi ile 28 Mart'ta gelen 34 ve 29 Mart'ta gelen 18 tır şoförü de aynı yurda yerleştirilmişti.