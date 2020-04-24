Umay İsminin Anlamı Nedir? Umay Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Umay, kökeni Türkçe olan en güzel isimler arasında yer almaktadır. Kız çocukları için kullanılan bir addır. Özellikle tarihi oldukça eskiye dayanan ve birçok Türk Devleti'nde kullanılan isimlerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Umay ismi ‘devlet kuşu’ anlamına gelmektedir.

Umay Ne Demek?

Umay, birden fazla anlama gelen ve her anlamı ile beğeni toplayan en güzel isimlerden biridir.

- Orhun Yazıtları'nda yer alan, kadınları ve çocukları koruduğuna inanılan Tanrı,

- Devlet Kuşu,

- Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli tanrıça,

Umay, son dönemlerin en sevilen ve popüler isimleri arasında yer almaktadır. Tek başına kullanılabileceği gibi farklı isimlerle bir araya getirerek güzel bir kombin yaratmak mümkün. Anne ve babalar adına kız çocukları için öne çıkan isimlerden biridir.

Umay Kur’an’da Geçiyor mu?

Umay, değişik anlamlara gelen ve her anlamıyla güzel bir karşılık bulan özel Türkçe isimlerden biridir. Birçok aile bu isim hakkında bilgi almaya çalışırken, Ayrıca Kur'an'da geçip geçmediğini de öğrenmeye çalışıyor. Umay ismi Kur'an'da yer almaz.