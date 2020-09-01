Üniversite kayıt tarihleri 2020 | Üniversite kayıtları ne zamana kadar devam edecek?

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili YÖK'ten son dakika açıklaması. 4 Eylül'de sona ereceği duyurulan şahsen başvurular ve 2 Eylül'de sona ereceği duyurulan internet başvuruları için verilen süre uzatıldı. İşte üniversite kayıt tarihleri ve üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklama.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Üniversite kayıt tarihleri ile ilgili değişiklik yapıldı. Uzatılan kayıt tarihleri ile ilgili YÖK'ten açıklama geldi. Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." ifadesini kullanan Saraç, şunları kaydetti:"Bunun yanı sıra kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanıdık. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale geldi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecek. Yeni YÖK olarak Türk yükseköğretim sistemine bu vesileyle getirdiğimiz karma modelin (hibrit) hayırlı olmasını diliyoruz."