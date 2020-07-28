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28.07.2020 - 07:48 |

Üniversite taban puanları 2020 | 2 yıllık bölümler 4 yıllık bölümler üniversite taban puanları açıklandı mı?

Üniversite taban puanları merakla araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları puanlarına göre yerleşebileceği lisans, önlisans bölümlerini sorguluyor. ÖSYM, 2020 tercihleri için yardımcı olacak örnek tercih kılavuzunu yayımladı. Peki, 2 yıllık - 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? İşte üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları ile ilgili bilgiler...

Üniversite taban puanları 2020 | 2 yıllık bölümler 4 yıllık bölümler üniversite taban puanları açıklandı mı?

Merakla beklenen YKS 2020 sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçların ardından adaylar üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, lisans, önlisan - 2 yıllık, 4 yıllık üniversite taban puanları nasıl? 2020 yılı taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı mı?

ÖSYM, YKS SONUÇLARINI AÇIKLADI

ÖSYM Başkanı, 28 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçlarını 27 Temmuz Pazartesi günü açıkladı. Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçları duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tercihlerle ilgili tarihi de duyurdu. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Asıl kılavuz ÖSYM tarafından tercih süresi öncesinde erişime açılacaktır.

YKS ÖRNEK KONTENJAN KILAVUZU 2020

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